По Вінниці вдарили "Калібрами" з підводного човна у Чорному морі

В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram, командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Пряма мова Тимошенка: "Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря".

Деталі: За інформацією Повітряних сил, не всі ворожі ракети долетіли до цілі – дві з них були збиті зенітними ракетними військами ЗСУ.

Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, у Вінниці зафіксовано попадання трьох крилатих ракет типу "Калібр", дві були збиті засобами протиповітряної оборони в районі села Рахни Вінницької області.

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Передісторія: Наразі відомо про 20 загиблих внаслідок прильоту російських ракет у Вінницю 14 липня.