Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

По Вінниці вдарили "Калібрами" з підводного човна у Чорному морі

Євген КізіловЧетвер, 14 липня 2022, 14:16
фото Getty Images

В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram, командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Пряма мова Тимошенка: "Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря".

Деталі: За інформацією Повітряних сил, не всі ворожі ракети долетіли до цілі – дві з них були збиті зенітними ракетними військами ЗСУ.

Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, у Вінниці зафіксовано попадання трьох крилатих ракет типу "Калібр", дві були збиті засобами протиповітряної оборони в районі села Рахни Вінницької області.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Наразі відомо про 20 загиблих внаслідок прильоту російських ракет у Вінницю 14 липня.

Теми: ВінницявійнаРосіяфлот
Головне сьогодні

"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

відеоЗеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі, чи в Дрездені?

фотоЗнайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити

Трамп підтвердив, що хоче знову стати президентом США

Залужний запевнив в надійній обороні Києва: бої поблизу столиці неможливі

На військовий облік – за власним бажанням. Пояснення Генштабу про мобілізацію жінок

Усі новини...
Вінниця
Ракетний удар РФ по Вінниці: виявили тіла 22 загиблих, лише 6 вдалося ідентифікувати
Удар по Вінниці: шукають 42 людини, з якими зник зв’язок
Удар по Вінниці: російські пропагандисти заявили, що загарбники били по "нациках"
Останні новини
23:49
Сербська молодь не вважає Росію винною у війні в Україні – опитування
23:36
"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці
23:14
В МЗС назвали важливим черговий звіт місії ОБСЄ про воєнні злочини Росії в Україні
22:58
Більше 3,5 тис. українських воїнів отримали держнагороди посмертно – Зеленський
22:45
Україна працює над гумкоридором зі Святогірської Лаври – там 600 цивільних
22:42
відеоЗеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі, чи в Дрездені?
22:26
США дозволили торгувати з Росією добривами і ліками
21:48
фотоНа аукціон виставили годинник Гітлера
21:43
Топова бізнес-школа відмовилася від допомоги родичів російського олігарха Тимченка
21:40
"Дуже хочу повернутися в Україну": історія власниці притулку для тварин, яка через війну опинилася в Росії
Усі новини...