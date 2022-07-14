По Виннице ударили "Калибрами" с подлодки в Черном море

В Офисе президента сообщили, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подводной лодки в Черном море.

Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram, командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Прямая речь Тимошенко: "Россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря".

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Детали: По информации Воздушных сил, не все вражеские ракеты долетели до цели – две из них были сбиты зенитными ракетными войсками ВСУ.

Как сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, в Виннице зафиксировано попадание трех крылатых ракет типа "Калибр", две были сбиты средствами противовоздушной обороны в районе села Рахны Винницкой области.

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Предыстория: На данный момент известно о 20 погибших в результате прилета российских ракет в Винницу 14 июля.