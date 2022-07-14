Прильоти по Вінниці: загинуло 22 людини, близько 50 – у важкому стані

Внаслідок російського удару по центру Вінниці у четвер наразі відомо про 22 загиблих, ще близько 90 людей звернулись по допомогу до медзакладів, приблизно півсотні з них у важкому стані.

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook, Офіс генпрокурора і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Деталі: Повідомляється, що наразі відомо про 22 загиблих, серед яких троє дітей.

Також встановлено, що ворожими ракетами було знищене приміщення одного із медичних центрів.

Прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.

Пряма мова: "Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв'язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00".

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