Прильоти по Вінниці: загинуло 22 людини, близько 50 – у важкому стані
Внаслідок російського удару по центру Вінниці у четвер наразі відомо про 22 загиблих, ще близько 90 людей звернулись по допомогу до медзакладів, приблизно півсотні з них у важкому стані.
Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook, Офіс генпрокурора і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Деталі: Повідомляється, що наразі відомо про 22 загиблих, серед яких троє дітей.
Також встановлено, що ворожими ракетами було знищене приміщення одного із медичних центрів.
Прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.
Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.
Пряма мова: "Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв'язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00".
Передісторія:
- У четвер близько 11:00 російські війська ударили ракетами по центру Вінниці.
- Пізніше стало відомо, що загинуло щонайменше 12 людей, серед яких маленька дитина. За попередніми даними, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
- На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Горіли близько 50 автомобілів.
- Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.