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Зеленський: Відповідальні за злочини проти України не мають ховатися за посадовим імунітетом

"Українська правда"Четвер, 14 липня 2022, 17:23
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський переконаний, що принцип невідворотності покарання повинен розповсюджуватись на осіб, чиї рішення призвели до злочинів проти України в результат російської агресії.

Джерело: Звернення Володимира Зеленського до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні, яке транслює ОПУ у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ті люди чиї рішення призвели до цього масиву злочинів (у результаті агресії РФ – ред.), не повинні ховатися за так званим імунітетом посадових осіб. Принцип неминучості покарання має діяти і для цих людей".

Деталі: Зеленський нагадав при цьому, що за час повномасштабного вторгнення, починаючи з 24 лютого, в Україні було зареєстровано 34 039 злочинів, пов’язаних з російською агресією.

Президент також вважає, що потрібно не лише покарати винних, але й  допомогти постраждалим і відбудувати все, що було зруйновано в Україні пі час агресії.

Пряма мова Зеленського: "Потрібно дати жертвам злочинів повну допомогу й відбудувати все зруйноване внаслідок агресії. Агресор має програти і на полі бою, і на рівні сенсів, щоб війна стала важким збитком передусім для агресора, а не для жертв".

Що було раніше: 14 липня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що президента Росії Володимира Путіна можна судити за злочин агресії, але для цього потрібно створити окремий трибунал. Малюська пояснив, що йдеться про окремий трибунал конкретно під російську агресію.

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Теми: війнаЗеленськийРосіяУкраїна
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