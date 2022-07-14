Зеленский: Ответственные за преступления против Украины не должны прятаться за должностным иммунитетом

Президент Владимир Зеленский уверен, что принцип неотвратимости наказания должен распространяться на лиц, чьи решения привели к преступлениям против Украины в результате российской агрессии.

Источник: Обращение Владимира Зеленского к участникам конференции в Гааге по поводу ответственности России за преступления в Украине, которое транслирует ОПУ в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Те люди, чьи решения привели к этому массиву преступлений (в результате агрессии РФ – ред.), не должны скрываться за так называемым иммунитетом должностных лиц. Принцип неизбежности наказания должен действовать и для этих людей".

Зеленский напомнил при этом, что за время полномасштабного вторжения, начиная с 24 февраля, в Украине было зарегистрировано 34 039 преступлений, связанных с российской агрессией.

Президент также считает, что нужно не только наказать виновных, но и помочь пострадавшим и восстановить все, что было разрушено в Украине во время агрессии.

Прямая речь Зеленского: "Нужно предоставить жертвам преступлений полную помощь и отстроить все разрушенное в результате агрессии. Агрессор должен проиграть и на поле боя, и на уровне смыслов, чтобы война стала тяжелым ущербом, прежде всего, для агрессора, а не для жертв".

Что предшествовало: 14 июля министр юстиции Украины Денис Малюска заявил, что президента России Владимира Путина можно судить за преступление агрессии, но для этого следует создать отдельный трибунал. Малюска объяснил, что речь идет об отдельном трибунале именно под российскую агрессию.