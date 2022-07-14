Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Ответственные за преступления против Украины не должны прятаться за должностным иммунитетом

"Украинская правда"Четверг, 14 июля 2022, 17:23
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский уверен, что принцип неотвратимости наказания должен распространяться на лиц, чьи решения привели к преступлениям против Украины в результате российской агрессии.

Источник: Обращение Владимира Зеленского к участникам конференции в Гааге по поводу ответственности России за преступления в Украине, которое транслирует ОПУ в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Те люди, чьи решения привели к этому массиву преступлений (в результате агрессии РФ – ред.), не должны скрываться за так называемым иммунитетом должностных лиц. Принцип неизбежности наказания должен действовать и для этих людей".

Зеленский напомнил при этом, что за время полномасштабного вторжения, начиная с 24 февраля, в Украине было зарегистрировано 34 039 преступлений, связанных с российской агрессией.

Президент также считает, что нужно не только наказать виновных, но и помочь пострадавшим и восстановить все, что было разрушено в Украине во время агрессии.

Прямая речь Зеленского: "Нужно предоставить жертвам преступлений полную помощь и отстроить все разрушенное в результате агрессии. Агрессор должен проиграть и на поле боя, и на уровне смыслов, чтобы война стала тяжелым ущербом, прежде всего, для агрессора, а не для жертв".

Что предшествовало: 14 июля министр юстиции Украины Денис Малюска заявил, что президента России Владимира Путина можно судить за преступление агрессии, но для этого следует создать отдельный трибунал. Малюска объяснил, что речь идет об отдельном трибунале именно под российскую агрессию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЗеленскийРосcияУкраина
Главное сегодня

"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице

видеоЗеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?

фотоНашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Трамп подтвердил, что хочет снова стать президентом США

Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны

На военный учет – по собственному желанию. Объяснение Генштаба о мобилизации женщин

Все новости...
война
Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны
Автомобиль лесоводов наехал на мину: 2 погибших, 6 раненых
Запуск "Азота", который планируют оккупанты, может привести к техногенной катастрофе – Гайдай
Последние новости
02:33
ОК "Юг": Россияне нанесли удар по Виннице с корабля у крымского мыса Фиолент
01:56
Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам
01:22
Латвия запретила поставку российского газа с 2023 года
01:00
Глава МИД Германии: если ослабим санкции против РФ – нас будет вдвое легче шантажировать
00:35
Сумская область: Восемь громад подверглись обстрелам россиян
23:49
Сербская молодежь не считает Россию виновной в войне в Украине – опрос
23:36
"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице
23:14
В МИД назвали важным очередной отчет миссии ОБСЕ о военных преступлениях России в Украине
22:58
Более 3,5 тысяч украинских воинов получили госнаграды посмертно – Зеленский
22:45
Украина работает над гумкоридором из Святогорской Лавры – там 600 гражданских
Все новости...