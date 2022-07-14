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У Києві створять військове кладовище поряд з Бабиним Яром

"Українська правда"Четвер, 14 липня 2022, 18:02
У Києві створять військове кладовище поряд з Бабиним Яром
Віталій Кличко, фото: Facebook мера Києва

Київська міська рада схвалила рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України поряд з Бабиним Яром.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України".

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Деталі: За словами міського голови, дозвіл на розробку проєкту землеустрою надано вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці - йдеться про місце поряд з урочищем Бабин Яр.

Що було раніше: 9 червня Віталій Кличко заявив, що Київрада проситиме уряд створити в столиці військове кладовище для почесних поховань захисників України.

За словами мера столиці, Київ готовий взяти на себе всі витрати, що пов’язані з облаштуванням військового кладовища. Але потрібна підтримка проєкту на національному рівні.

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Теми: КиївВіталій Кличко
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