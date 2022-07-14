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В Киеве создадут военное кладбище рядом с Бабьим Яром

"Украинская правда"Четверг, 14 июля 2022, 18:02
В Киеве создадут военное кладбище рядом с Бабьим Яром
Виталий Кличко, фото: Facebook мэра Киеве

Киевский городской совет одобрил решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины рядом с Бабьим Яром.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Сегодня мы одобрили решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины".

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Детали: По словам городского головы, разрешение на разработку проекта землеустройства предоставлено вдоль улицы Олены Телиги в Шевченковском районе столицы - речь идет о месте рядом с урочищем Бабий Яр.

Что предшествовало: 9 июня Виталий Кличко заявил, что Киевсовет будет просить правительство создать в столице военное кладбище для почетных захоронений защитников Украины.

По словам мэра столицы, Киев готов взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища. Но требуется поддержка проекта на национальном уровне.

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Темы: КиевВиталий Кличко
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