В Киеве создадут военное кладбище рядом с Бабьим Яром

Киевский городской совет одобрил решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины рядом с Бабьим Яром.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Сегодня мы одобрили решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины".

Детали: По словам городского головы, разрешение на разработку проекта землеустройства предоставлено вдоль улицы Олены Телиги в Шевченковском районе столицы - речь идет о месте рядом с урочищем Бабий Яр.

Что предшествовало: 9 июня Виталий Кличко заявил, что Киевсовет будет просить правительство создать в столице военное кладбище для почетных захоронений защитников Украины.

По словам мэра столицы, Киев готов взять на себя все расходы, связанные с обустройством военного кладбища. Но требуется поддержка проекта на национальном уровне.