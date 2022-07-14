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ЗСУ відбили штурм росіян біля Вуглегірської ТЕС - зведення Генштабу

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 липня 2022, 19:18
ЗСУ відбили штурм росіян біля Вуглегірської ТЕС - зведення Генштабу
ілюстративне фото ЗСУ

Російська армія активно застосовує авіацію на Донеччині, українські військові відбили натиск противника біля Вуглегірської ТЕС.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару по району Маяків.

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Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовує штурмову та армійську авіацію. Веде розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ.

Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір’я, Травневе, Покровське та інших. Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки,  Івано-Дар’ївки, Авдіївки.

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Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних та штурмових дій ворог не вів. Обстрілював наші позиції із артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір’я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнегуватого, Білої Криниці, Ольгиного, Князівки, Іванівки, Червоного Яру та низки інших населених пунктів. Застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті раніше рубежі та позиції. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Рубіжне. Завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичними БПлА "Орлан-10" поблизу Василенкового і Шевченкового.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворожі підрозділи обстріляли населені пункти Дорошівка і Грабовське Сумської області.

Теми: війна
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