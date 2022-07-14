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ВСУ отразили штурм россиян возле Углегорской ТЭС – сводка Генштаба

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 июля 2022, 19:18
иллюстративное фото ВСУ

Российская армия активно применяет авиацию в Донецкой области, украинские военные отразили натиск противника возле Углегорской ТЭС.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвинкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяков.

Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька украинские воины успешно отразили.

На Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны по всей линии столкновения. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. Ведет разведку для поиска слабых мест в обороне наших войск.

Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Спорное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледар, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Травневе, Покровское и другие. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел. Обстреливал позиции ВСУ из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское, Орехов и другие.

На Южнобужском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлевки, Березнеговатого, Белой Криницы, Ольгиного, Князевки, Ивановки, Красного Яра и других населенных пунктов. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврического.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов и Рубежное. Нанес авиационные удары неподалеку от Петровки. Вел воздушную разведку оперативно-тактическими БПлА "Орлан-10" вблизи Василенкова и Шевченко.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.

Темы: война
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