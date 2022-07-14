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Зеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені?

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 липня 2022, 22:42
Зеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені?
Володимир Зеленський. скриншот

Президент Володимир Зеленський наголосив, що нинішній день укотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом.

Джерело: звернення Зеленського наприкінці 141-го дня повномасштабної війни з РФ

Деталі: Глава держави зазначив, що РФ підступно завдала удару по Вінниці саме тоді, коли в Гаазі відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів.

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Серед іншого – ворог уразив медичний центр.

Пряма мова: "Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.

Внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені.

ВІДЕО ДНЯ

А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені, не дай Боже... Як би це було названо? Хіба не тероризмом?".

Теми: війна
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