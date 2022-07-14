Від ракетного удару РФ у Вінниці вже 23 загиблих, 5 поранених - у критичному стані

Кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці зросла до 23, у лікарнях перебуває 64 людини, 5 - у критичному стані.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними рятувальників загинуло 23 особи (з них 3 дитини).

Звернулися за допомогою 115 людей.

Госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини.

Зазначається, що у важкому стані перебуває 34 особи, 5 - у критичному стані

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Нагадаємо: За даними поліції, зниклими безвісти вважаються 39 людей.

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