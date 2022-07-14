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Від ракетного удару РФ у Вінниці вже 23 загиблих, 5 поранених - у критичному стані

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 липня 2022, 20:09
Від ракетного удару РФ у Вінниці вже 23 загиблих, 5 поранених - у критичному стані
фото МВС

Кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці зросла до 23, у лікарнях перебуває 64 людини, 5 - у критичному стані.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними рятувальників загинуло 23 особи (з них 3 дитини).

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Звернулися за допомогою 115 людей.

Госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини.

Зазначається, що у важкому стані перебуває 34 особи, 5 - у критичному стані

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Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо: За даними поліції, зниклими безвісти вважаються 39 людей.

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. 
  • За даними Генштабу місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні зенітно-ракетними військами в районі села Рахни Вінницької області.
  • Командування Повітряних сил повідомило, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
  • Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло більше 20 мирних мешканців, було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Теми: Вінницявійна
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