Від ракетного удару РФ у Вінниці вже 23 загиблих, 5 поранених - у критичному стані
Четвер, 14 липня 2022, 20:09
Кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці зросла до 23, у лікарнях перебуває 64 людини, 5 - у критичному стані.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: За даними рятувальників загинуло 23 особи (з них 3 дитини).
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Звернулися за допомогою 115 людей.
Госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини.
Зазначається, що у важкому стані перебуває 34 особи, 5 - у критичному стані
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Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо: За даними поліції, зниклими безвісти вважаються 39 людей.
Передісторія:
- Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі.
- За даними Генштабу місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні зенітно-ракетними військами в районі села Рахни Вінницької області.
- Командування Повітряних сил повідомило, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
- Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
- Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло більше 20 мирних мешканців, було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".