Зеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нынешний день еще раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом.

Источник: обращение Зеленского в конце 141-го дня полномасштабной войны с РФ

Детали: Глава государства отметил, что РФ коварно нанесла удар по Виннице именно тогда, когда в Гааге проходила конференция по российским военным преступлениям.

Среди прочего – враг поразил медицинский центр.

Прямая речь: "Ни одно другое государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.

В результате всего одного ракетного удара по нашему городу Винницы убиты 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших – десятки человек. Среди госпитализированных тяжело раненные.

А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай Бог. Как бы это было названо? Разве не терроризмом?".