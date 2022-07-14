Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 июля 2022, 22:42
Владимир Зеленский. скриншот

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нынешний день еще раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом.

Источник: обращение Зеленского в конце 141-го дня полномасштабной войны с РФ

Детали: Глава государства отметил, что РФ коварно нанесла удар по Виннице именно тогда, когда в Гааге проходила конференция по российским военным преступлениям.

Среди прочего – враг поразил медицинский центр.

Прямая речь: "Ни одно другое государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.

В результате всего одного ракетного удара по нашему городу Винницы убиты 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших – десятки человек. Среди госпитализированных тяжело раненные.

А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай Бог. Как бы это было названо? Разве не терроризмом?".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: война
Главное сегодня

Генштаб: россияне усиливают оборону тыла и готовят наступление, ВСУ отразили штурмы

"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице

видеоЗеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?

фотоНашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Трамп подтвердил, что хочет снова стать президентом США

Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны

Все новости...
война
Днепропетровщина: Россияне ударили по школе
Генштаб: россияне усиливают оборону тыла и готовят наступление, ВСУ отразили штурмы
"Путин – бог, а вы все – нацисты". Как "высокоточное" оружие россиян уничтожает их мозг и родственные связи с украинцами
Последние новости
08:58
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 3 мирных жителей, еще 7 ранены - ОВА
08:43
В Эстонии стали известны кандидатуры новых глав МИД и Минобороны
08:38
Оккупанты продолжают атаковать Луганщину, бьют из всех видов оружия - Гайдай
08:31
КНДР: Украина не может говорить о суверенитете, помогая США с санкциями против Пхеньяна
08:28
Британские СМИ узнали мнение Джонсона о кандидатах на его должность
08:13
видеоВ Николаеве прогремели более 10 взрывов
08:00
Треть литовцев стали меньше пользоваться авто из-за высоких цен на бензин
07:40
Днепропетровщина: Россияне ударили по школе
07:28
Генштаб: россияне усиливают оборону тыла и готовят наступление, ВСУ отразили штурмы
06:15
Телеканал нардепа Столара приостанавливает вещание до завершения войны
Все новости...