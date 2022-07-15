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Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро допомоги українським біженцям

Анастасія КалатурП'ятниця, 15 липня 2022, 01:56
ФОТО: GETTY

Цього року Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на соціальні виплати для українських біженців у країні.

Джерело: німецький міністр праці Губертус Гайль, якого цитує Reuters

Деталі: Бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання кількості безробітних, оскільки українські біженці реєструються у бюро у пошуках роботи. Наразі у системі соціального забезпечення Німеччини зареєстровано близько 360 тисяч українців, з яких 260 тисяч перебувають у пошуках роботи.

Гайль сказав, що близько 800 000 людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з них -  молодше 14 років.

Нагадаємо:  За даними Агентства ООН у справах біженців, з початку російського вторгнення 24 лютого було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону з України.

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Теми: Німеччинабіженцівійна
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