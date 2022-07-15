Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам

Анастасия КалатурПятница, 15 июля 2022, 01:56
Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам
ФОТО: GETTY

В этом году Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро на социальные выплаты для украинских беженцев в стране.

Источник: немецкий министр труда Хубертус Хайль, которого цитирует Reuters

Детали: Бюро труда Германии в прошлом месяце сообщило о росте числа безработных, поскольку украинские беженцы регистрируются в бюро в поисках работы. В настоящее время в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 тысяч украинцев, из которых 260 тысяч находятся в поисках работы.

Реклама:

Хайль сказал, что около 800 тысяч человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из них - младше 14 лет.

Напомним: По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала российского вторжения 24 февраля было зафиксировано 9 136 006 пересечений границы с Украиной.

Темы: Германиябеженцывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: