Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам

В этом году Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро на социальные выплаты для украинских беженцев в стране.

Источник: немецкий министр труда Хубертус Хайль, которого цитирует Reuters

Детали: Бюро труда Германии в прошлом месяце сообщило о росте числа безработных, поскольку украинские беженцы регистрируются в бюро в поисках работы. В настоящее время в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 тысяч украинцев, из которых 260 тысяч находятся в поисках работы.

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Хайль сказал, что около 800 тысяч человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из них - младше 14 лет.

Напомним: По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала российского вторжения 24 февраля было зафиксировано 9 136 006 пересечений границы с Украиной.