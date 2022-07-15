В РФ вже закликають мститися за Нову Каховку і прицільно бити по мостах в Україні

Після знищення ЗСУ ворожого складу у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині член Громадської ради при Міноборони Росії Ігор Коротченко заявив, що вже настав час нищити мости через Дніпро.

Джерело: Коротченко в ефірі пропагандистського телеканалу

Пряма мова Коротченка: "Настав час ударів по мостах, обрушити мости в Дніпро".

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Деталі: Коротченко заявляє, що "за кожний український удар" по Херсону та Новій Каховці, які Коротченко обізвав російськими, "один із мостів має бути обрушений у Дніпро" і що цього "не треба соромитися робити".

Коротченко сказав, що мости - це легітимні військові цілі, як і паливно-енергетичний комплекс.

Він заявив, що західні посадовці повинні бути позбавлені фізичної можливості приїжджати з візитами в Київ і взагалі боятися це робити.

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Нагадаємо: Кількома днями раніше ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами в Новій Каховці.