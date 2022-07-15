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В РФ вже закликають мститися за Нову Каховку і прицільно бити по мостах в Україні

Анастасія КалатурП'ятниця, 15 липня 2022, 03:15

Після знищення ЗСУ ворожого складу у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині член Громадської ради при Міноборони Росії Ігор Коротченко заявив, що вже настав час нищити мости через Дніпро.

Джерело:  Коротченко в ефірі пропагандистського телеканалу

Пряма мова Коротченка: "Настав час ударів по мостах, обрушити мости в Дніпро".

Деталі: Коротченко  заявляє, що "за кожний український удар" по Херсону та Новій Каховці, які Коротченко обізвав російськими, "один із мостів має бути обрушений у Дніпро" і що цього "не треба соромитися робити".

Коротченко сказав, що мости - це легітимні військові цілі, як і паливно-енергетичний комплекс.

Він заявив, що західні посадовці повинні бути позбавлені фізичної можливості   приїжджати з візитами в Київ і взагалі боятися це робити.

Нагадаємо: Кількома днями раніше ЗСУ  знищили ворожий склад  з боєприпасами в Новій Каховці.

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Теми: РосіявійнаХерсонська область
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