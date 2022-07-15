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В РФ уже призывают мстить за Новую Каховку и прицельно бить по мостам в Украине

Анастасия КалатурПятница, 15 июля 2022, 03:15
В РФ уже призывают мстить за Новую Каховку и прицельно бить по мостам в Украине

После уничтожения ВСУ вражеского склада во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что пора уничтожать мосты через Днепр.

Источник:  Коротченко в эфире пропагандистского телеканала

Прямая речь Коротченко: "Настало время ударов по мостам, обрушить мосты в Днепр".

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Детали: Коротченко заявляет, что "за каждый украинский удар" по Херсону и Новой Каховке, которые Коротченко обозвал российскими, "один из мостов должен быть обрушен в Днепр" и что этого "не надо стесняться делать".

Коротченко сказал, что мосты – это легитимные военные цели, как и топливно-энергетический комплекс.

Он заявил, что западные чиновники должны быть лишены физической возможности приезжать с визитами в Киев и вообще бояться это делать.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Несколькими днями ранее ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Темы: РосcиявойнаХерсонская область
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