ЗСУ на півдні знищили російський склад боєприпасів

На півдні ЗСУ знищили 18 росіян, самохідну гаубицю "Гвоздика" та польовий склад боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також ліквідовані 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Решта результатів дорозвідуються.

Зазначається, що гелікоптерними парами росіяни завдавали ударів по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції. Атаки були безуспішні і ворог втік. Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Крім того, парою Су-24 росіяни пробували добити залишки техніки, покинуті ними на Зміїному. З нашого боку втрат не було.

ЗСУ завдали чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.