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ЗСУ на півдні знищили російський склад боєприпасів

Анастасія КалатурП'ятниця, 15 липня 2022, 04:14
ЗСУ на півдні знищили російський склад боєприпасів
фото: getty

На півдні ЗСУ знищили 18 росіян, самохідну гаубицю  "Гвоздика" та польовий склад боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також ліквідовані 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.  Решта результатів дорозвідуються.

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Зазначається, що гелікоптерними парами росіяни завдавали ударів   по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції. Атаки були безуспішні і ворог втік.  Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Крім того, парою   Су-24 росіяни пробували   добити залишки техніки,   покинуті ними на  Зміїному. З нашого боку втрат не було.

ЗСУ  завдали чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

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Теми: війнаРосія
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