ВСУ на юге уничтожили российский склад боеприпасов
На юге ВСУ уничтожили 18 россиян, самоходную гаубицу "Гвоздика" и полевой склад боеприпасов.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Также ликвидированы 6 единиц бронированной и автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются.
Отмечается, что вертолетными парами россияне наносили удары по северу Херсонщины, пытаясь поразить наши позиции. Атаки были безуспешны и враг бежал. Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.
Кроме того, парой Су-24 россияне пробовали добить остатки техники, оставленные ими на Змеином. С нашей стороны потерь не было.
ВСУ нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.