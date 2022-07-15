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ВСУ на юге уничтожили российский склад боеприпасов

Анастасия КалатурПятница, 15 июля 2022, 04:14
ВСУ на юге уничтожили российский склад боеприпасов
фото: getty

На юге ВСУ уничтожили 18 россиян, самоходную гаубицу "Гвоздика" и полевой склад боеприпасов.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Также ликвидированы 6 единиц бронированной и автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются.

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Отмечается, что вертолетными парами россияне наносили удары по северу Херсонщины, пытаясь поразить наши позиции. Атаки были безуспешны и враг бежал. Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.

Кроме того, парой Су-24 россияне пробовали добить остатки техники, оставленные ими на Змеином. С нашей стороны  потерь не было.

ВСУ нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

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Темы: войнаРосcия
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