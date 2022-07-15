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Американські аналітики: Росіяни скоро почнуть масштабний наступ на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут

Анастасія КалатурП'ятниця, 15 липня 2022, 05:28
Американські аналітики: Росіяни скоро почнуть масштабний наступ на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут
ФОТО: GETTY

Росіяни, імовірно, незабаром почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Водночас поки невідомо, як почнеться цей наступ або де саме він  буде зосереджений.

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Зазначається, що росіяни взяли оперативну паузу, водночас проводили обмежені наземні атаки на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Російські війська продовжували артобстріл, ракетні обстріли та авіаудари по всій лінії фронту.

Також ISW подає карти ведення бойових дій:

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ISW
 
ISW

Теми: війнаСлов'янськБахмутСіверськ
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