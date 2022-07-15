Американские аналитики: Россияне скоро начнут масштабное наступление на линии Славянск-Северск-Бахмут

Россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: В то же время пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено.

Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, одновременно с тем проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут.

Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.

Также ISW представляет карты ведения боевых действий:

ISW

ISW

ISW

ISW