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Американские аналитики: Россияне скоро начнут масштабное наступление на линии Славянск-Северск-Бахмут

Анастасия КалатурПятница, 15 июля 2022, 05:28
ФОТО: GETTY

Россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: В то же время пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено.

Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, одновременно с тем проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут.

Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.

Также ISW представляет карты ведения боевых действий:

 
ISW
 
ISW
 
ISW
 
ISW

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Темы: войнаСлавянскБахмутСеверск
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