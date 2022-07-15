Американские аналитики: Россияне скоро начнут масштабное наступление на линии Славянск-Северск-Бахмут
Пятница, 15 июля 2022, 05:28
Россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.
Источник: американский Институт исследования войны (ISW)
Детали: В то же время пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено.
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Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, одновременно с тем проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут.
Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.
Также ISW представляет карты ведения боевых действий:
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