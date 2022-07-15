На Донеччині окупанти за добу вбили 3 мирних жителів, ще 7 поранені – ОВА

За минулу добу під обстрілами окупантів на Донеччині загинуло 3 мирних мешканців, ще 7 було поранено.

Джерело: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 14 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Іванграді та Авдіївці. Ще 7 людей отримали поранення".

Деталі: Кириленко повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що було раніше: 13 липня російські війська також вбили 3 мирних жителів та 5 поранили.