В Донецкой области оккупанты за сутки убили 3 мирных жителей, еще 7 ранены - ОВА

За минувшие сутки под обстрелами оккупантов в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 7 были ранены.

Источник: начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще 7 человек получили ранения".

Кириленко сообщил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: 13 июля российские войска также убили 3 мирных жителя и 5 ранили.