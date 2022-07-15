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В Донецкой области оккупанты за сутки убили 3 мирных жителей, еще 7 ранены - ОВА

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 08:58
В Донецкой области оккупанты за сутки убили 3 мирных жителей, еще 7 ранены - ОВА
Инфографика Кириленко в Telegram

За минувшие сутки под обстрелами оккупантов в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 7 были ранены.

Источник: начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще 7 человек получили ранения".

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Кириленко сообщил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: 13 июля российские войска также убили 3 мирных жителя и 5 ранили.

Темы: войнаДонецкая областьжертвы
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