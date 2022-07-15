Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії знову заявили, що ЗСУ обстріляли Брянську область

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 11:36
Олександр Богомаз, фото bryansk.news

Влада російської Брянської області стверджує, що в п'ятницю українські військові завдали удару по одному з прикордонних селищ, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередачі.

Джерело: губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні о 5-й ранку з території України було здійснено артилерійський обстріл прикордонного села Некислиці Сівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі".

Деталі: За його словами, жертв та постраждалих немає. Місцеві оперативні служби відновлюють лінію електропередач.

Що цьому передувало: 

  • Брянський регіон РФ межує з українськими Чернігівщиною та Сумщиною. За даними Генштабу на ранок 15 липня, з метою демонстрації присутності ворог періодично обстрілює позиції українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
  • Зокрема, 14 липня росіяни вісім разів обстріляли вісім громад Сумщини, здійснивши  понад 40 пострілів із різної зброї.

Теми: РосіяУкраїнавійнакордон
Головне сьогодні

В Україну прибули М270, буде хороша компанія HIMARS – Резніков

Лазебна подала у відставку з посади міністра

Британець Пол Юрі помер у полоні окупантів на Донеччині

списокУкраїнцям назвали Telegram-канали, яким не можна довіряти

Найбільших втрат ЗСУ зазнали у травні – Резніков

Путін збирає Раду безпеки

Усі новини...
Росія
Путін збирає Раду безпеки
Захисники вже знищили 38 000 окупантів та 1 672 танки – Генштаб
Канада розширила санкції проти промислового сектора РФ
Останні новини
22:24
У ЄС повідомили, коли чекати на восьмий пакет санкцій проти Росії
22:21
Окупантам у Маріуполі не вистачає крові через велику кількість поранених — радник мера
22:07
Росіяни тричі змінювали версії удару по Вінниці – Повітряні Сили
21:49
Лікарі розповіли про стан жінки, яка з дитиною потрапила під обстріл у Вінниці
21:38
Шмигаль із Боррелем поговорили про "промисловий" і "транспортний" безвізи для України
21:25
У Вірменії підтвердили візит глави ЦРУ – він зустрівся з Пашиняном
21:24
фото, відеоУ Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи
21:06
"Газпром" за півроку скоротив видобуток газу на 10%
20:59
В Єреван несподівано прибула делегація топ-посадовців ЦРУ – джерело
20:55
Шеф-кухарка з України увійшла в ТОП найвпливовіших жінок року за версією Vogue
Усі новини...