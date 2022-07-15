У Росії знову заявили, що ЗСУ обстріляли Брянську область

Влада російської Брянської області стверджує, що в п'ятницю українські військові завдали удару по одному з прикордонних селищ, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередачі.

Джерело: губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні о 5-й ранку з території України було здійснено артилерійський обстріл прикордонного села Некислиці Сівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі".

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Деталі: За його словами, жертв та постраждалих немає. Місцеві оперативні служби відновлюють лінію електропередач.

Що цьому передувало:

Брянський регіон РФ межує з українськими Чернігівщиною та Сумщиною. За даними Генштабу на ранок 15 липня, з метою демонстрації присутності ворог періодично обстрілює позиції українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Зокрема, 14 липня росіяни вісім разів обстріляли вісім громад Сумщини, здійснивши понад 40 пострілів із різної зброї.