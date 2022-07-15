В России снова заявили, что ВСУ обстреляли Брянскую область
Пятница, 15 июля 2022, 11:36
Власти российской Брянской области утверждают, что в пятницу украинские военные нанесли удар по одному из приграничных сел, в результате чего была повреждена линия электропередачи.
Источник: губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в Telegram
Прямая речь: "Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи".
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Детали: По его словам, жертв и пострадавших нет. Местные оперативные службы восстанавливают линию электропередачи.
Что этому предшествовало:
- Брянский регион РФ граничит с украинскими Черниговской и Сумской областями. По данным Генштаба на утро 15 июля, в целях демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
- В частности, 14 июля россияне восемь раз обстреляли восемь общин Сумщины, произведя более 40 выстрелов из разного оружия.
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