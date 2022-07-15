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В России снова заявили, что ВСУ обстреляли Брянскую область

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 11:36
Александр Богомаз, фото bryansk.news

Власти российской Брянской области утверждают, что в пятницу украинские военные нанесли удар по одному из приграничных сел, в результате чего была повреждена линия электропередачи.

Источник: губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи".

Детали: По его словам, жертв и пострадавших нет. Местные оперативные службы восстанавливают линию электропередачи. 

Что этому предшествовало: 

  • Брянский регион РФ граничит с украинскими Черниговской и Сумской областями. По данным Генштаба на утро 15 июля, в целях демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. 
  • В частности, 14 июля россияне восемь раз обстреляли восемь общин Сумщины, произведя более 40 выстрелов из разного оружия.

Темы: РосcияУкраинавойнаграница
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