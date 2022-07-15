В России снова заявили, что ВСУ обстреляли Брянскую область

Власти российской Брянской области утверждают, что в пятницу украинские военные нанесли удар по одному из приграничных сел, в результате чего была повреждена линия электропередачи.

Источник: губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи".

Детали: По его словам, жертв и пострадавших нет. Местные оперативные службы восстанавливают линию электропередачи.

Что этому предшествовало: