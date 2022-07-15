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Україна зобов’язалася не бити з HIMARS по Росії – Резніков

"Українська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 15:48
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS по цілях на території Російської Федерації. 

Джерело: Резніков в інтерв’ю BBC

Пряма мова: "Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по російських об'єктах на території Російської Федерації.

Ми всюди це засвідчили, навіть я персонально зробив це листом на ім'я мого колеги - керівника Пентагону, - що ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога та деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України".

Деталі: На питання, чи розповсюджується зобов’язання української сторони на Крим, Резніков відповів наступним чином: "Я сказав (міністру оборони США Ллойду Остіну - ред.), що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: ми тебе зрозуміли".

Що цьому передувало: 

  • Президент США на початку червня оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає ракетні артилерійські системи HIMARS.
  • У липні стало відомо, що Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

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Теми: зброяСШАУкраїнаРосія
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