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Украина обязалась не бить из HIMARS по России – Резников

"Украинская правда"Пятница, 15 июля 2022, 15:48
Украина обязалась не бить из HIMARS по России – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Украина обязалась не применять HIMARS по целях на территории Российской Федерации.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC

Прямая речь: "Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации.

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Мы везде это продемонстрировали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины".

Детали: На вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил: "Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину – ред.), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент США в начале июня объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает ракетные артиллерийские системы HIMARS.
  • В июле стало известно, что Украина получила от США и союзников 9 ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления нужны еще десятки единиц.

Темы: оружиеСШАУкраинаРосcия
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