Білорусь вкотре продовжила військові навчання

Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 23 липня.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Про те, що навчання продовжуються, каже графік їх проведення на білоруських полігонах.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

Борисівський (227-й) до 23.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;

Гозький (під Гродно) до 22.07;

Брестська до 23.07;

Репище (Осиповичі) до 22.07;

Мар'їна Гірка до 23.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;

Німан (під Березівкою) до 22.07;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;

Чепелево (під Слонімом) до 22.07;

Доманове (під Івацевичами) до 22.07;

Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;

Заслонове (під Лепелем) до 23.07.

Загальна кількість продовжень навчань становить уже 12 тижнів.

За даними "Гаюна", незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

Довідка: Моніторингова група "Беларускі Гаюн" стежить за діями та пересуваннями збройних сил Росії та Білорусі територією останньої.