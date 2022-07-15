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Білорусь вкотре продовжила військові навчання

Євген КізіловП'ятниця, 15 липня 2022, 16:06
Білорусь вкотре продовжила військові навчання
фото Getty Images

Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 23 липня.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Про те, що навчання продовжуються, каже графік їх проведення на білоруських полігонах.

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Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

  • Борисівський (227-й) до 23.07;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23.07;
  • Гозький (під Гродно) до 22.07;
  • Брестська до 23.07;
  • Репище (Осиповичі) до 22.07;
  • Мар'їна Гірка до 23.07;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 23.07;
  • Німан (під Березівкою) до 22.07;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22.07;
  • Чепелево (під Слонімом) до 22.07;
  • Доманове (під Івацевичами) до 22.07;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 22.07;
  • Заслонове (під Лепелем) до 23.07.

Загальна кількість продовжень навчань становить уже 12 тижнів.

За даними "Гаюна", незважаючи на підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

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Довідка: Моніторингова група "Беларускі Гаюн" стежить за діями та пересуваннями збройних сил Росії та Білорусі територією останньої.

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Теми: Білорусьарміявійна
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