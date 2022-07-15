Беларусь уже в который раз продолжила военные учения
Пятница, 15 июля 2022, 16:06
Военные учения в Беларуси продлили как минимум до 23 июля.
Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram
Детали: О том, что учения продолжаются, говорит график их проведения на беларусских полигонах.
В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:
- Борисовский (227-й) до 23.07;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23.07;
- Гожский (под Гродно) до 22.07;
- Брестский до 23.07;
- Репище (Осиповичи) до 22.07;
- Марьина Горка до 23.07;
- Лосвидо (под Витебском) до 23.07;
- Неман (под Березовкой) до 22.07;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 22.07;
- Чепелево (под Слонимом) до 22.07;
- Доманово (под Ивацевичами) до 22.07;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 22.07;
- Заслоново (под Лепелем) до 23.07.
Общее число продлений составило 12 недель.
По данным "Гаюна", несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, беларусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.
Справка: Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" следит за действиями и передвижениями вооруженных сил России и Беларуси по территории последней.
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