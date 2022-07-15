Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беларусь уже в который раз продолжила военные учения

Евгений КизиловПятница, 15 июля 2022, 16:06
Беларусь уже в который раз продолжила военные учения
фото Getty Images

Военные учения в Беларуси продлили как минимум до 23 июля.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: О том, что учения продолжаются, говорит график их проведения на беларусских полигонах.

Реклама:

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

  • Борисовский (227-й) до 23.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23.07;
  • Гожский (под Гродно) до 22.07;
  • Брестский до 23.07;
  • Репище (Осиповичи) до 22.07;
  • Марьина Горка до 23.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 23.07;
  • Неман (под Березовкой) до 22.07;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 22.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 22.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 22.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 22.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 23.07.

Общее число продлений составило 12 недель.

По данным "Гаюна", несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, беларусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.

ВИДЕО ДНЯ
 

Справка: Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" следит за действиями и передвижениями вооруженных сил России и Беларуси по территории последней.

Что предшествовало:

Темы: Беларусьармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Беларусь
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: