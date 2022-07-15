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МЗС Британії викликало посла Росії через смерть британця у полоні окупантів

"Європейська правда"П'ятниця, 15 липня 2022, 17:35

Велика Британія викликала посла Росії в Лондоні Андрєя Келіна, щоб висловити глибоке занепокоєння через повідомлення про смерть британця Пола Юрі у полоні терористичної "ДНР".

Заяву МЗС краъни наводить видання The Telegraph, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що вона шокована повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час утримання під вартою російськими маріонетками в Україні. 

"Росія має нести повну відповідальність за це. Пол Юрі був захоплений під час виконання гуманітарної роботи. Він був в Україні, щоб спробувати допомогти українському народу перед обличчям неспровокованого російського вторгнення", - зазначила Ліз Трасс.

"Російський уряд та його проксі сили продовжують чинити злочини. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додала вона.

45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі, якого бойовики так званої "ДНР" захопили у полон у квітні, помер 5 днів тому.

В Інтернаціональному легіоні оборони України уточнили, що він не був у його лавах та не воював в Україні, а був співробітником гуманітарної організації.

Бойовики так званої "ДНР" повідомили, що Пол Юрі помер 10 липня через "діагнози й стрес", запевнивши, що британцю надавали медичну допомогу.

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Теми: Велика БританіяРосіявійнажертви
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