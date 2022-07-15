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МИД Британии вызвал посла России из-за смерти британца в плену оккупантов

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 17:35

МИД Британии вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина, чтобы выразить глубокую обеспокоенность из-за сообщения о смерти британца Пола Юри в плену террористической "ДНР".

Заявление МИД страны приводит издание The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что шокирована сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Юри во время содержания под стражей российскими марионетками в Украине.

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"Россия должна нести полную ответственность за это. Пол Юри был захвачен при выполнении гуманитарной работы. Он был в Украине, чтобы попытаться помочь украинскому народу перед лицом неспровоцированного российского вторжения", - отметила Лиз Трасс.

"Российское правительство и его прокси-силы продолжают совершать преступления. Виновные будут привлечены к ответственности", - добавила она.

45-летний британский гуманитарный работник Пол Юри, которого боевики так называемой "ДНР" захватили в плен в апреле, скончался пять дней назад.

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В Интернациональном легионе обороны Украины уточнили, что он не был в рядах и не воевал в Украине, а был сотрудником гуманитарной организации.

Боевики так называемой "ДНР" сообщили, что Пол Юри умер 10 июля из-за "диагнозов и стресса", заверив, что британцу оказывали медицинскую помощь.

Темы: ВеликобританияРосcиявойнажертвы
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