Окупанти пропонували полоненому "Азовцю" паспорт "ДНР" – інтерв'ю бійця
Азовець Денис Піскун на псевдо "Комбат", який повернувся з полону, розповів, що окупанти пропонували йому паспорт "ДНР" та погрожували розстрілом у випадку відмови від співпраці.
Джерело: інтерв'ю бійця, який повернувся з полону окупантів, Youtube полку "Азов"
Пряма мова про допит окупантів: "Почав пропонувати співпрацювати, коли дізнався, що я із Маріуполя. Він сказав: "Ти можеш отримати паспорт "ДНР", знімуть всі обвинувачення, ти будеш під іншим іменем і прізвищем, тобі єдине, що не можна - реєструвати на себе бізнес". Я сказав, що не згоден на це.
Вони казали, що якщо я не буду свідчити, то нас очікує смертна кара. Що нас в суді визнають терористичною організацією і за вироком суду нас усіх засудять до смертної кари.
Я сказав, що розстріл - значить розстріл. У нас усі так казали".
Деталі: Захисник розповів, що окупанти намагаються дискредитувати командира полку "Азов" Дениса Прокопенка "Редіса", але їм не вдається.
Зокрема, росіяни допитують українських бійців і ставлять провокативні питання.
За словами бійця, окупаційні розвідгрупи були закинуті в Маріуполь ще до початку повномасштабного наступу.
"Комбат" повернувся з російського полону наприкінці червня.
Під час міських боїв у Маріуполі він отримав чисельні кульові поранення та був доставлений до сховища на "Азовсталі".
У інтерв’ю боєць згадує про складні будні підземного шпиталю: авіаційні бомби, які руйнували приміщення та бійців суміжних підрозділів, які відчували безвихідь і намагалися накласти на себе руки.
"Комбат" також розповів про азовців, які всупереч втратам близьких, ампутаціям і болючим ранам продовжували допомагати тримати оборону.
Нагадаємо:
- Ще один боєць "Азова", який повернувся з російського полону розповів, що російські окупанти намагаються вибити брехливу провокативну інформацію про керівників "Азову", які були на "Азовсталі", - командира Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину".