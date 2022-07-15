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Окупанти пропонували полоненому "Азовцю" паспорт "ДНР" – інтерв'ю бійця

Мазуренко Альона П'ятниця, 15 липня 2022, 18:10

Азовець Денис Піскун на псевдо "Комбат", який повернувся з полону, розповів, що окупанти пропонували йому  паспорт "ДНР" та погрожували розстрілом у випадку відмови від співпраці. 

Джерело: інтерв'ю бійця, який повернувся з полону окупантів, Youtube полку "Азов"   

Пряма мова про допит окупантів: "Почав пропонувати співпрацювати, коли дізнався, що я із Маріуполя. Він сказав: "Ти можеш отримати паспорт "ДНР", знімуть всі обвинувачення, ти будеш під іншим іменем і прізвищем, тобі єдине, що не можна - реєструвати на себе бізнес". Я сказав, що не згоден на це.

Вони казали, що якщо я не буду свідчити, то нас очікує смертна кара. Що нас в суді визнають терористичною організацією і за вироком суду нас усіх засудять до смертної кари.

Я сказав, що розстріл - значить розстріл. У нас усі так казали". 

Деталі: Захисник розповів, що окупанти намагаються дискредитувати командира полку "Азов" Дениса Прокопенка "Редіса", але їм не вдається. 

Зокрема, росіяни допитують українських бійців і ставлять провокативні питання.

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За словами бійця, окупаційні розвідгрупи були закинуті в Маріуполь ще до початку повномасштабного наступу.

"Комбат" повернувся з російського полону наприкінці червня.

Під час міських боїв у Маріуполі він отримав чисельні кульові поранення та був доставлений до сховища на "Азовсталі".

У інтерв’ю боєць згадує про складні будні підземного шпиталю: авіаційні бомби, які руйнували приміщення та бійців суміжних підрозділів, які відчували безвихідь і намагалися накласти на себе руки.

"Комбат" також розповів про азовців, які всупереч втратам близьких, ампутаціям і болючим ранам продовжували допомагати тримати оборону.

Нагадаємо: 

  • Ще один боєць "Азова", який повернувся з російського полону розповів, що російські окупанти намагаються вибити брехливу провокативну інформацію про керівників "Азову", які були на "Азовсталі", - командира Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину". 

Теми: Азов полоненіМаріупольокупація
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