Російські окупанти намагаються вибити брехливу провокативну інформацію про керівників "Азову", які були на "Азовсталі", - командира Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину".

Джерело: боєць "Азову", який повернувся з полону РФ в Youtube полку

Пряма мова: "Вони вчепилися, буквально, у двох-трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину".

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Деталі: За його словами, до українських захисників у полоні окупантів приходили пропагандисти та представники сепаратистських ЗМІ, котрі ставили провокативні питання.

Зокрема заявляли, що українські захисники нападали на російських загарбників, але українські бійці відповідали, що перебували у себе вдома – у Маріуполі та тримали оборону свого дому.

Крім того, сепаратисти напідпитку били українських бійців і вимагали брехливу інформацію про керівників "Азову", котрі перебували на "Азовсталі".

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Боєць розповів, що окупанти усвідомили, що російська розвідка не впоралася, адже запевняла, що українські захисники здадуться, особливо у наближених до РФ містах, зокрема Харкові.

За його словами, загарбники вірили у те, що зможуть захопити Україну "за три дні".

У російському полоні між собою українські бійці майже не спілкувалися: "Можна було лише у вбиральню із охоронцем".

Він розповів, що, за плітками в окупації, Редіса та Калину перевезли у Росію, в СІЗО Лефортово.

Азовець на псевдонімом "Торк" – один з українських військових, яких 29 червня в процесі обміну полоненими вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Зараз він знаходиться в українській лікарні. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі Торк отримав важке поранення. Про те, що їде на обмін не знав до останнього.

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