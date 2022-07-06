Росіяни намагаються вибити брехню про Редіса та Калину – азовець, який повернувся з полону
Російські окупанти намагаються вибити брехливу провокативну інформацію про керівників "Азову", які були на "Азовсталі", - командира Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину".
Джерело: боєць "Азову", який повернувся з полону РФ в Youtube полку
Пряма мова: "Вони вчепилися, буквально, у двох-трьох людей та казали, що їм потрібна інформація на Редіса, Тавра та Калину".
Деталі: За його словами, до українських захисників у полоні окупантів приходили пропагандисти та представники сепаратистських ЗМІ, котрі ставили провокативні питання.
Зокрема заявляли, що українські захисники нападали на російських загарбників, але українські бійці відповідали, що перебували у себе вдома – у Маріуполі та тримали оборону свого дому.
Крім того, сепаратисти напідпитку били українських бійців і вимагали брехливу інформацію про керівників "Азову", котрі перебували на "Азовсталі".
Боєць розповів, що окупанти усвідомили, що російська розвідка не впоралася, адже запевняла, що українські захисники здадуться, особливо у наближених до РФ містах, зокрема Харкові.
За його словами, загарбники вірили у те, що зможуть захопити Україну "за три дні".
У російському полоні між собою українські бійці майже не спілкувалися: "Можна було лише у вбиральню із охоронцем".
Він розповів, що, за плітками в окупації, Редіса та Калину перевезли у Росію, в СІЗО Лефортово.
Азовець на псевдонімом "Торк" – один з українських військових, яких 29 червня в процесі обміну полоненими вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.
Зараз він знаходиться в українській лікарні. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі Торк отримав важке поранення. Про те, що їде на обмін не знав до останнього.
Передісторія:
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебували у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.
- 29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".