Оккупанты предлагали пленному "Азовцу" паспорт "ДНР" – интервью бойца

Азовец Денис Пискун из псевдо "Комбат", который вернулся из плена, рассказал, что оккупанты предлагали ему паспорт "ДНР" и угрожали расстрелом в случае отказа от сотрудничества.

Источник: интервью бойца, вернувшегося из плена оккупантов, Youtube полка "Азов"

Прямая речь о допросе оккупантов: "Начал предлагать сотрудничать, когда узнал, что я из Мариуполя. Он сказал: "Ты можешь получить паспорт "ДНР", снимут все обвинения, ты будешь под другим именем и фамилией, тебе единственное, что нельзя - регистрировать на себя бизнес". Я сказал, что не согласен на это.

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Они говорили, что если я не буду давать показания, то нас ожидает смертная казнь. Что нас в суде признают террористической организацией и по приговору суда нас всех ждет смертная казнь.

Я сказал, что расстрел – значит расстрел. У нас все так говорили".

Детали: Защитник рассказал, что оккупанты пытаются дискредитировать командира полка "Азов" Дениса Прокопенко "Рэдиса", но им не удается.

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В частности, россияне допрашивают украинских бойцов и задают провокационные вопросы.

По словам бойца, оккупационные разведгруппы были заброшены в Мариуполь еще до начала полномасштабного наступления.

"Комбат" вернулся из российского плена в конце июня.

Во время городских боев в Мариуполе он получил многочисленные ранения и был доставлен в хранилище на "Азовстали".

В интервью боец ​​вспоминает о сложных буднях подземного госпиталя: авиационные бомбы, которые разрушали помещения и бойцов смежных подразделений, которые чувствовали тупик и пытались покончить с собой.

Комбат также рассказал об азовцах, которые вопреки потерям близких, ампутациям и болезненным ранам продолжали помогать держать оборону.

Напомним: