Стало відомо, що обговорював Путін із Радбезом

Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки запропонував обговорити "ситуацію в регіонах".

Джерело: РИА Новости

Пряма мова Путіна: "Ми в щоденному режимі займаємося з вами найгострішими питаннями, найбільш чутливими, але не повинні забувати і про поточну ситуацію в регіонах Російської Федерації. Давайте сьогодні про це і поговоримо".

Деталі: Він додав, що доповідачами виступлять директор ФСБ Олександр Бортніков і міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев.

Нарада проходила по відеозв'язку. Інші подробиці наразі невідомі.

Що передувало: Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін вирішив провести у п'ятницю 15 липня оперативну нараду із постійними членами Ради безпеки Росії.