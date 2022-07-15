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Стало известно, что обсуждал Путин с Совбезом

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 18:26
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить "ситуацию в регионах".

Источник: РИА Новости

Прямая речь Путина: "Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим".

Детали: Он добавил, что в качестве докладчиков выступят директор ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Совещание проходило по видеосвязи. Другие подробности пока неизвестны.

Что предшествовало: Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин решил провести в пятницу 15 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

Темы: ПутинРосcия
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