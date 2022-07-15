Окупанти вирішили виселяти проукраїнських активістів із Херсонщини й Запоріжжя

Ватажки окупаційної влади Херсонської та Запорізької областей підписали "укази", які передбачають примусове видворення з регіонів за "екстремістську діяльність".

Джерело: "укази", підписані головами так званих "тимчасових адміністрацій" Херсонської області Володимиром Сальдо та Запорізької Євгеном Балицьким, повідомляє російський Інтерфакс, Балицький у коментарі РИА Новости

Дослівно "указ" Сальдо: "До осіб, які вчиняють дії, зазначені у пункті 1 цього указу, як міру покарання може бути застосоване примусове видворення за межі території Херсонської області. Рішення про примусове видворення приймається військовим комендантом та виконується протягом 24 годин".

Деталі: Згідно з "документами", забороняються будь-які прояви "екстремістської діяльності". До таких окупантів відносять, зокрема, перешкоджання роботі "адміністрації", соціальних структур та підприємств; дискредитацію окупаційних "органів влади" та збройних сил РФ, поширення "завідомо неправдивої" інформації про них.

Крім того, відповідальність передбачена за "виправдання тероризму, використання нацистської атрибутики та екстремістських організацій", порушення соціальної, расової, національної чи релігійної ворожнечі, проведення не погоджених з окупаційною адміністрацією публічних заходів, виготовлення "екстремістських" матеріалів та їх фінансування, а також створення "загрози суспільній безпеці" в інших формах.

Пізніше так званий голова тимчасової адміністрації Запорізької області Євген Балицький розповів, що проукраїнських активістів планують "виселяти" на підконтрольну Україні територію.

Пряма мова Балицького: "Щоб бути гуманними й не застосовувати до них методів, які застосовує Україна, я підписав указ, завдяки якому ми зможемо людей, які належать до проукраїнської ультраправої структури, таких як "Правий сектор", щоб їх люди просто не прибили на території… Ми просто будемо таких людей виселяти за стрічку.

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Привозимо до Василівки, де у нас здійснюється пропуск із Україною, видаємо паспорт – і в один кінець. Будь ласка, далі їдьте собі до Луцька, до Польщі, де вам буде зручніше, там ведіть свою діяльність. Але тут у нас мирному життю заважати ніхто не буде. І такі приклади у нас уже є, ми скоро про це говоритимемо".

Більше деталей: За словами колаборанта, він у четвер підписав указ "про посилення заходів антитерористичного характеру".

"Тепер у нас, якщо людина не повідомила про злочин, що готується, або знала про те, що її сусід або родич, або знайомий займається екстремістською діяльністю, навіть в інтернеті, і цю інформацію не донесла до правоохоронців, вона прирівнюється до того, хто вчиняє цей злочин. А також члени сім'ї та інші люди, які знали, брали участь, навіть не доповідали ситуацію до правоохоронних органів, виселятимуться з території", - сказав він.

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