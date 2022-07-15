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Оккупанты решили выселять проукраинских активистов из Херсонской и Запорожской областей

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 20:41
ГАУЛЯЙТЕР Херсонской области ВЛАДИМИР САЛЬДО. СКРИНШОТ

Главы оккупационных властей Херсонской и Запорожской областей подписали "указы", предусматривающие принудительное выдворение из регионов за "экстремистскую деятельность".

Источник: "указы", подписанные главами так называемых "временных администраций" Херсонской области Владимиром Сальдо и Запорожской области Евгением Балицким, сообщает российский Интерфакс, Балицкий в комментарии РИА Новости

Дословно "указ" Сальдо: "К лицам, совершающим действия, указанные в пункте 1 настоящего указа, в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы территории Херсонской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов".

Детали: Согласно "документам", запрещаются любые проявления "экстремистской деятельности". К таким оккупанты относят, в частности, воспрепятствование работе "администрации", социальных структур и предприятий; дискредитацию оккупационных "органов власти" и вооруженных сил РФ, распространение "заведомо ложной" информации о них.

Кроме того, ответственность предусмотрена за "оправдание терроризма, использование нацистской атрибутики и экстремистских организаций", возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, проведение не согласованных с оккупационной администрацией публичных мероприятий, изготовление "экстремистских" материалов и его финансирование, а также создание "угрозы общественной безопасности" в иных формах.

Позже так называемый глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал РИА Новости, что проукраинских активистов планируют "выселять" на подконтрольную Украине территорию.

Прямая речь Балицкого: "Чтобы быть гуманными и не применять к ним методов, которые применяет Украина, я подписал указ, благодаря которому мы сможем людей, которые относятся к проукраинской ультраправой структуре, таким как "Правый сектор", чтобы их люди просто не прибили на территории… мы просто будем таких людей выселять за ленточку.

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Привозим в Васильевку, где у нас осуществляется пропуск с Украиной, выдаем паспорт – и в один конец. Пожалуйста, дальше едьте себе в Луцк, в Польшу, где вам будет удобнее, там ведите свою деятельность. Но здесь у нас мирной жизни мешать никто не будет. И такие примеры у нас уже есть, мы будем скоро об этом говорить".

Больше деталей: По словам коллаборанта, он в четверг подписал указ "об усилении мер антитеррористического характера".

"Теперь у нас, если человек не сообщил о готовящемся преступлении или знал о том, что его сосед или родственник, или знакомый занимается экстремистской деятельностью, даже в интернете, и эту информацию не донес до правоохранителей, он приравнивается к тому, кто совершает это преступление. А также члены семьи и другие люди, которые знали, участвовали, даже не докладывали ситуацию в правоохранительные органы, будут выселяться с территории", - сказал он.

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Темы: Херсонская областьЗапорожская областьоккупация
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