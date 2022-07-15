Азербайджан звинуватив Росію у невиконанні домовленостей щодо Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в п’ятницю заявив, що представники міністерства оборони Росії обіцяли забезпечити виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість досі не виконана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс-Азербайджан".

Алієв звинуватив Вірменію в ухиленні від виконання своїх зобов’язань за декларацією від листопада 2020 року, яка поклала край шеститижневій війні в Карабаху.

"Одним із них (зобов’язань) є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого рішення. Ми неодноразово порушували це питання, але Вірменія тягне з цим", – заявив президент Азербайджану.

Він додав, що Азербайджан порушував це питання і перед військовим керівництвом РФ і "кілька місяців тому, коли посадовці високого рівня Міноборони РФ перебували в Азербайджані, вони обіцяли нашому міністерству оборони, що вірменські військові до червня вийдуть із Карабаху".

"Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення", – наголосив Алієв.

"Ми – країна-переможець, ми відновили свою територіальну цілісність. Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже, ми знатимемо, що нам робити в цьому випадку... Якою буде наша відповідь?.. Напевно, про це зараз недоречно говорити ", – додав він.

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У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6500 людей, перш ніж завершилася угодою про припинення вогню за посередництва Росії.

Згідно з угодою, Вірменія передала частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила близько 2000 "миротворців" для нагляду за перемир’ям.

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