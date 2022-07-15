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Азербайджан обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху

"Европейская правда"Пятница, 15 июля 2022, 20:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу заявил, что представители министерства обороны России обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан".

Алиев обвинил Армению в уклонении от выполнения своих обязательств по декларации от ноября 2020 года, положившей конец шестинедельной войне в Карабахе.

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"Одним из них (обязательств) является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения тянет с этим", – заявил президент Азербайджана.

Он добавил, что Азербайджан поднимал этот вопрос и перед военным руководством РФ и "несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха".

"Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения", – подчеркнул Алиев.

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"Мы – страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, мы будем знать, что нам делать в этом случаев. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить", – добавил он.

В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России.

По соглашению Армения передала часть территорий, которые контролировала десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

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Темы: АзербайджанРосcияНагорный Карабах
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