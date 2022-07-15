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Зеленський: Російське суспільство залишиться скаліченим на покоління

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 23:10
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна відновить усі зруйновані Росією заклади освіти, і українці збережуть цивілізованість, а російське суспільство залишиться скаліченим на покоління.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський згадав про те, що внаслідок російського удару по Миколаєву у п’ятницю вранці зруйновано корпуси двох інститутів – педагогічного і кораблебудівного.

Пряма мова: "Немає таких слів у нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Це ж подвійний злочин – знищувати саме педагогічні інститути, щоб і закладу освіти не було, і нових освітян не могли навчити. Але хай терористи не сподіваються, що їм це щось дасть.

Ми обов’язково відновимо все, що вони зруйнували, кожен з більш ніж 2 тисяч освітніх закладів, всі дитячі садочки, всі школи, інститути, університети, а головне – ми збережемо нашу людяність і цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної вини".

Що передувало: Вранці 15 липня у Миколаєві знову сталася серія вибухів, росіяни влучили у два університети, двох людей поранено. 

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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