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Зеленский: Российское общество останется искалеченным на поколения

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 23:10
Зеленский: Российское общество останется искалеченным на поколения
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина восстановит все разрушенные Россией учебные заведения, и украинцы сохранят цивилизованность, а российское общество останется искалеченным на поколение.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский вспомнил о том, что в результате российского удара по Николаеву в пятницу утром разрушены корпуса двух институтов – педагогического и кораблестроительного.

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Прямая речь: "Нет таких слов в нормальном человеческом языке, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировало российское государство. Это же двойное преступление – уничтожать именно педагогические институты, чтобы и учебного заведения не было, и новых педагогов не могли научить. Но пусть террористы не надеются, что им это что-нибудь даст.

Мы обязательно восстановим все, что они разрушили, каждое из более чем 2 тысяч образовательных учреждений, все детские сады, все школы, институты, университеты, а главное – мы сохраним нашу человечность и цивилизованность. А вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколения, причем по собственной вине".

Что предшествовало: Утром 15 июля в Николаеве снова произошла серия взрывов, россияне попали в два университета, два человека ранены.

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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