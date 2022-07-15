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Удар по Дніпру: 3 людини загинуло, 15 – поранених 

Мазуренко Альона П'ятниця, 15 липня 2022, 23:18

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок ворожого удару по Дніпру наразі відомо про трьох загиблих, ще 15 людей отримали поранення.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.

Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені".

Деталі: Представник департаменту транспорту міськради Дніпра Іван Васючков повідомив, що внаслідок теракту Росії в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.

Пряма мова Васючкова: "Людина вже закінчила робочий день і прямувала до парку, щоб завтра о 5-й ранку знову вийти на роботу".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері 15 липня в результаті запуску ворожих ракет пролунали вибухи у Дніпрі та Керменчуці
  • Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у районі вулиці Робочої та Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями.

Теми: ДніпрообстрілРосіявійна
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