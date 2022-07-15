Удар по Дніпру: 3 людини загинуло, 15 – поранених
П'ятниця, 15 липня 2022, 23:18
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок ворожого удару по Дніпру наразі відомо про трьох загиблих, ще 15 людей отримали поранення.
Джерело: Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.
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Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені".
Деталі: Представник департаменту транспорту міськради Дніпра Іван Васючков повідомив, що внаслідок теракту Росії в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.
Пряма мова Васючкова: "Людина вже закінчила робочий день і прямувала до парку, щоб завтра о 5-й ранку знову вийти на роботу".
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Нагадаємо:
- Ввечері 15 липня в результаті запуску ворожих ракет пролунали вибухи у Дніпрі та Керменчуці.
- Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у районі вулиці Робочої та Південного машинобудівного заводу ім. А.М. Макарова можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями.