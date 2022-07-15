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Удар по Днепру: 3 человека погибли, 15 – ранены

Алена МазуренкоПятница, 15 июля 2022, 23:18

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате вражеского удара по Днепру известно о трех погибших, еще 15 человек получили ранения.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним.

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Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 ранены".

Детали: Представитель департамента транспорта горсовета Днепра Иван Васючков сообщил, что в результате теракта России в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов.

Прямая речь Васючкова: "Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу".

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Напомним:

  • Вечером 15 июля в результате запуска вражеских ракет раздались взрывы в Днепре и Керменчуке.
  • Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в районе улицы Рабочей и Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова могут быть перебои с водой и другими коммуникациями.

Темы: ДнепробстрелРосcиявойна
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