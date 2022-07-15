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Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – "Энергоатом"

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 23:39
Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – Энергоатом
ЗАЭС, фото Getty Images

Российские оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, из которых обстреливают район Никополя.

Источник: президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается Запорожской АЭС: ситуация там очень напряженная, и с каждым днем ​​она становится все более напряженной.

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Туда завозится техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых уже есть обстрелы другой стороны Днепра, территории Никополя".

Детали: По словам главы "Энергоатома", на площадке станции по-прежнему находятся до 500 российских солдат, контролирующих ее периметр, также на ЗАЭС присутствует тяжелая техника, оружие и взрывчатка оккупантов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 марта российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
  • В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.
  • На Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

Темы: ЗАЭСЗапорожская областьЭнергодарНикополь
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