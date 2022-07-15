Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС – "Энергоатом"

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 23:39
ЗАЭС, фото Getty Images

Российские оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, из которых обстреливают район Никополя.

Источник: президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается Запорожской АЭС: ситуация там очень напряженная, и с каждым днем ​​она становится все более напряженной.

Туда завозится техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых уже есть обстрелы другой стороны Днепра, территории Никополя".

Детали: По словам главы "Энергоатома", на площадке станции по-прежнему находятся до 500 российских солдат, контролирующих ее периметр, также на ЗАЭС присутствует тяжелая техника, оружие и взрывчатка оккупантов.

Предыстория:

  • 4 марта российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
  • В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.
  • На Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗАЭСЗапорожская область
Главное сегодня

фото, обновленоРоссияне ударили по Одессе, начался пожар

Днепропетровщина: Россияне накрыли из "Градов" жилые кварталы Никополя

Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении

фотоCNN: Российская делегация уже несколько раз посещала Иран для осмотра боевых беспилотников

Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги

Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

Все новости...
ЗАЭС
Пропагандисты ворвались на ЗАЭС в помещения с ограниченным доступом – Энергоатом
Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС – разведка ССО
Оккупанты до смерти замучили водолаза ЗАЭС – мэр Энергодара
Последние новости
09:26
Возросло количество детей-жертв оккупантов: в Херсоне россияне убили мать и меленькую дочь
09:24
Пентагон не видит признаков того, что оружие для Украины ушло куда-то, кроме борьбы с РФ
08:41
Британская разведка: успешные действия сил Украины способствовали "уменьшению импульса" России
08:30
фото, обновленоРоссияне ударили по Одессе, начался пожар
08:28
фотоВСУ не дали оккупантам захватить дорогу Лисичанск-Бахмут – Гайдай
08:12
Россияне за сутки убили 7 гражданских в Донецкой области
07:57
Днепропетровщина: Россияне накрыли из "Градов" жилые кварталы Никополя
07:45
NASA договорилось с россиянами о совместных полетах в МКС
07:03
Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении
06:30
РФ: В Курской области заявили об обстреле поселка
Все новости...