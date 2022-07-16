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Байден вперше зустрівся з принцом Саудівської Аравії і звинуватив його у вбивстві Хашоггі

Анастасія КалатурСубота, 16 липня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден сказав спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману, що покладає на нього відповідальність за вбивство журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі.

Джерело: Reuters з посиланням на Байдена

Пряма мова: "Що стосується вбивства Хашоггі, я порушив це питання на початку зустрічі, давши зрозуміти, що я думав про це в той час і що я думаю про це зараз. По суті, він (принц – Ред.) сказав, що не несе особистої відповідальності за це…  Я вказав, що я думав, що він був (відповідальний - Ред.)".

Деталі: Байден  сказав, що вони також обговорили енергетику і що він очікує побачити дії Саудівської Аравії, великого виробника нафти, у найближчі тижні.

Що передувало: У 2018 році  ЦРУ  США дійшло висновку, що наказ вбити Хашоггі віддав принц Саудівської Аравії Мохаммед  бін Салман.

Нагадаємо:

  • Байден та Мохаммед  бін Салман вперше зустрілися особисто.
  • Зустріч є  кульмінацією багатомісячної дипломатичної роботи адміністрації Байдена щодо відновлення американо-саудівських відносин та стане поворотним моментом для Байдена.
  • Байден  одного разу запропонував зробити Саудівську Аравію "вигнанцем" і різко критикував репутацію Саудівської Аравії в галузі прав людини, її війну в Ємені та роль її уряду у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.
  • Особиста зустріч із принцом є першою, коли Байден безпосередньо взаємодіє з фактичним лідером Саудівської Аравії з моменту вступу на посаду. Байден досі вважав за краще говорити безпосередньо з королем Салманом, батьком принца.

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Теми: БайденСШАСаудівська Аравія
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