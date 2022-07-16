Байден вперше зустрівся з принцом Саудівської Аравії і звинуватив його у вбивстві Хашоггі

Президент США Джо Байден сказав спадковому принцу Саудівської Аравії Мохаммеду бін Салману, що покладає на нього відповідальність за вбивство журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі.

Джерело: Reuters з посиланням на Байдена

Пряма мова: "Що стосується вбивства Хашоггі, я порушив це питання на початку зустрічі, давши зрозуміти, що я думав про це в той час і що я думаю про це зараз. По суті, він (принц – Ред.) сказав, що не несе особистої відповідальності за це… Я вказав, що я думав, що він був (відповідальний - Ред.)".

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Деталі: Байден сказав, що вони також обговорили енергетику і що він очікує побачити дії Саудівської Аравії, великого виробника нафти, у найближчі тижні.

Що передувало: У 2018 році ЦРУ США дійшло висновку, що наказ вбити Хашоггі віддав принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

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