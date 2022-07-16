Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги

Президент США Джо Байден сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману, что возлагает на него ответственность за убийство журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

Источник: Reuters со ссылкой на Байдена

Прямая речь: "Что касается убийства Хашогги, я поднял этот вопрос в начале встречи, дав понять, что я думал об этом в то время и что я думаю об этом сейчас. По сути, он (принц – Ред.) сказал, что не несет личной ответственности за это… Я указал, что я думал, что он был (ответственен – Ред.)".

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Детали: Байден сказал, что они также обсудили энергетику и что он ожидает увидеть действия Саудовской Аравии, крупного производителя нефти, в ближайшие недели.

Что предшествовало: В 2018 году ЦРУ США пришло к выводу, что приказ убить Хашогги отдал принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Напомним:

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