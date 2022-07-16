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Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги

Анастасия КалатурСуббота, 16 июля 2022, 01:30
Байден впервые встретился с принцем Саудовской Аравии и обвинил его в убийстве Хашогги
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден сказал наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бин  Салману, что возлагает на него ответственность за убийство журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

Источник: Reuters со ссылкой на Байдена

Прямая речь: "Что касается убийства Хашогги, я поднял этот вопрос в начале встречи, дав понять, что я думал об этом в то время и что я думаю об этом сейчас. По сути, он (принц – Ред.) сказал, что не несет личной ответственности за это… Я указал, что я думал, что он был (ответственен – Ред.)".

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Детали: Байден сказал, что они также обсудили энергетику и что он ожидает увидеть действия Саудовской Аравии, крупного производителя нефти, в ближайшие недели.

Что предшествовало: В 2018 году ЦРУ США пришло к выводу, что приказ убить Хашогги отдал принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Байден и Мохаммед бин Салман впервые встретились лично.
  • Встреча является кульминацией многомесячной дипломатической работы администрации Байдена по восстановлению американо-саудовских отношений и станет поворотным моментом для Байдена.
  • Байден однажды предложил сделать Саудовскую Аравию "изгнанником" и резко критиковал репутацию Саудовской Аравии в области прав человека, ее войну в Йемене и роль ее правительства в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
  • Личная встреча с принцем является первой, когда Байден напрямую взаимодействует с фактическим лидером Саудовской Аравии с момента вступления в должность. Байден до сих пор предпочитал говорить непосредственно с королем Салманом, отцом принца.

Темы: БайденСШАСаудовская Аравия
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