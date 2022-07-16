CNN: Російська делегація вже кілька разів відвідувала Іран для огляду бойових безпілотників

Російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані за останній місяць, щоб вивчити бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети.

Джерело: супутникові знімки, оприлюднені CNN, радник з національної безпеки Джейк Салліван

Пряма мова Саллівана: "За нашими оцінками, офіційна російська делегація нещодавно мала демонстрацію іранських БПЛА, здатних завдавати ударів… Ми оприлюднюємо ці знімки, зроблені у червні, на яких показано іранські БПЛА, які російська урядова делегація бачила того дня.

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Це свідчить про інтерес Росії до придбання іранських БПЛА, здатних атакувати".

Деталі: Салліван сказав, що, наскільки відомо США, червневий візит був першим, коли російська делегація відвідала цей аеродром для такої демонстрації.

Потім російська делегація знову відвідала аеродром для аналогічної демонстрації 5 липня.

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CNN уточнює, що ця інформація з'явилася під час турне президента США Джо Байден до Близького Сходу, де Іран був ключовим предметом обговорення між США, Ізраїлем, Саудівською Аравією та країнами Перської затоки. Офіційний представник США заявив CNN, що зростаюче партнерство між Іраном і Росією є прикладом того, чому США необхідно зберігати свою присутність і вплив на Близькому Сході.

Нагадаємо: Кількома днями раніше стало відомо, що Іран готується надати Росії до кількох сотень безпілотників.