CNN: Российская делегация уже несколько раз посещала Иран для осмотра боевых беспилотников

Российская делегация по меньшей мере дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране за последний месяц, чтобы изучить боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты.

Источник: спутниковые снимки, опубликованные CNN, советник по национальной безопасности Джейк Салливан

Прямая речь Салливана: "По нашим оценкам, у официальной российской делегации недавно была демонстрация иранских БПЛА, способных наносить удары... Мы обнародуем эти снимки, сделанные в июне, на которых показаны иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день.

Это свидетельствует об интересе России к приобретению иранских БПЛА, способных атаковать".

Детали: Салливан сказал, что, как известно США, июньский визит был первым, когда российская делегация посетила этот аэродром для такой демонстрации.

Затем российская делегация снова посетила аэродром для аналогичной демонстрации 5 июля.

CNN уточняет, что эта информация появилась во время турне президента США Джо Байден на Ближний Восток, где Иран был ключевым предметом обсуждения между США, Израилем, Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Официальный представитель США заявил CNN, что растущее партнерство между Ираном и Россией является примером того, почему США необходимо сохранять свое присутствие и влияние на Ближнем Востоке.

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Напомним: Несколькими днями ранее стало известно, что Иран готовится предоставить России до нескольких сот беспилотников.