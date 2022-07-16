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РФ: В Курській області заявили про обстріл селища

Анастасія КалатурСубота, 16 липня 2022, 06:30
РФ: В Курській області заявили про обстріл селища
ФОТО: GOOGLE MAPS

В Росії заявляють про атаку на прикордонне селище Тьоткіне в Курській області, і там нібито почалася пожежа.

Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт

Пряма мова: "Субота розпочалася з чергової атаки супротивника на селище Тьоткіне. Зафіксовано загоряння. Обстріл ще триває, подробиці повідомлю пізніше".

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Нагадаємо: Керівники Курської та Бєлгородської областей РФ не раз заявляли про обстріли "з боку України", на яку напала Росія.  Зокрема Старовойт говорив про обстріл Тьоткіного 6 червня.

Теми: війнаРосія
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