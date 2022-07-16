РФ: В Курській області заявили про обстріл селища

В Росії заявляють про атаку на прикордонне селище Тьоткіне в Курській області, і там нібито почалася пожежа.

Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт

Пряма мова: "Субота розпочалася з чергової атаки супротивника на селище Тьоткіне. Зафіксовано загоряння. Обстріл ще триває, подробиці повідомлю пізніше".

Нагадаємо: Керівники Курської та Бєлгородської областей РФ не раз заявляли про обстріли "з боку України", на яку напала Росія. Зокрема Старовойт говорив про обстріл Тьоткіного 6 червня.