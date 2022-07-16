РФ: В Курській області заявили про обстріл селища
Субота, 16 липня 2022, 06:30
В Росії заявляють про атаку на прикордонне селище Тьоткіне в Курській області, і там нібито почалася пожежа.
Джерело: губернатор Курської області РФ Роман Старовойт
Пряма мова: "Субота розпочалася з чергової атаки супротивника на селище Тьоткіне. Зафіксовано загоряння. Обстріл ще триває, подробиці повідомлю пізніше".
Нагадаємо: Керівники Курської та Бєлгородської областей РФ не раз заявляли про обстріли "з боку України", на яку напала Росія. Зокрема Старовойт говорив про обстріл Тьоткіного 6 червня.
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