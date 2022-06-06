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Глава Курської області РФ заявив про обстріл прикордонного селища

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 07:32
Тьоткіне на мапі

Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт стверджує, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне, яке знаходиться близько до кордону з Україною.

Джерело: Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні рано вранці було знову обстріляно селище Тьоткіне у Глушківському районі. Удари завдавалися по мосту і місцевих підприємствах. Інформація про пошкодження та можливих постраждалих уточнюється".

Цьому передувало: Керівники Курської та Бєлгородської областей РФ не раз заявляли про обстріли "з боку України", на яку напала Росія. 

Зокрема, Роман Старовойт 17 травня заявляв про обстріл прикордонного села Олексіївка, 19 травня – сіл Олексіївка і Тьоткіне (в останньому постраждав спиртзавод), 21 травня – по Попово-Лежачі (там нібито цілилися в місцеву машинно-тракторну станцію). 

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Теми: Росіявійна
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